Херсонщина: враг ударил авиацией по Бериславскому району. Есть убитый и раненые

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"Оккупанты выпустили управляемые авиабомбы об Одрадокаменке. Попали в частные дома. 43-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь. Также пострадал 57-летний мужчина. У него множественные осколочные ранения", сообщил Прокудин.

Также из-за удара поврежден ряд домов в селе.

Дополнение

Военные РФ за прошедшие сутки, 1 сентября, обстреляли Херсонскую область 59 раз. В результате обстрелов два человека погибли, еще двое получили ранения.

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