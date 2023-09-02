Херсонщина: враг ударил авиацией по Бериславскому району. Есть убитый и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Враг ударил авиабомбами по Одрадокаменке. Один житель убит, двое получили ранения. Повреждены дома. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"Оккупанты выпустили управляемые авиабомбы об Одрадокаменке. Попали в частные дома. 43-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь. Также пострадал 57-летний мужчина. У него множественные осколочные ранения", сообщил Прокудин.
Также из-за удара поврежден ряд домов в селе.
Дополнение
Военные РФ за прошедшие сутки, 1 сентября, обстреляли Херсонскую область 59 раз. В результате обстрелов два человека погибли, еще двое получили ранения.
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