Россияне выпустили 510 снарядов по Херсонщине: один человек погиб и еще шестеро ранены

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"За минувшие сутки противник совершил 79 обстрелов, выпустив 510 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА, авиации и ЗУ-23. По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; религиозное сооружение в городе Херсоне.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Напомним

Враг попал авиабомбами по Одрадокам’янке. Один житель убит, двое получили ранения. Повреждены дома.