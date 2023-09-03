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Россияне выпустили 510 снарядов по Херсонщине: один человек погиб и еще шестеро ранены

Киев • УНН

 • 332243 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Военные рф за прошедшие сутки, 2 сентября, обстреляли Херсонскую область 79 раз. В результате обстрелов один человек погиб, шестеро получили ранения. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Цитата 

"За минувшие сутки противник совершил 79 обстрелов, выпустив 510 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА, авиации и ЗУ-23. По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов", - говорится в сообщении.

Детали 

Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; религиозное сооружение в городе Херсоне.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Напомним

Враг попал авиабомбами по Одрадокам’янке. Один житель убит, двое получили ранения. Повреждены дома.

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