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росіяни використовують тактичну авіацію над морем, їх дратує, що працює коридор для суден - Гуменюк

Київ • УНН

 • 493355 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Російські війська продовжують використовувати тактичну авіацію над Чорним морем, їх дратує те, що у морі працює гуманітарний коридор для суден, сказала керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у вівторок в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Ворог продовжує досить системно використовувати тактичну авіацію, у тому числі і над Чорним морем. (...) Це говорить про те, що вони намагаються повернути собі панування в Чорному морі і диктувати свої умови цивільного судноплавства. Їх дратує те, що працює гуманітарний коридор. Очевидно, вони намагаються дискредитувати Україну, як здатну забезпечувати безпеку такого коридору, і ця "робота" досить системна і потужна", - сказала Гуменюк.

Доповнення

За даними Сил оборони Півдня, продовжуючи активність тактичної авіації у Чорному морі, окупанти застосували керовані авіабомби в напрямку острова Зміїний.

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