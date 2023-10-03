росіяни використовують тактичну авіацію над морем, їх дратує, що працює коридор для суден - Гуменюк

Цитата

"Ворог продовжує досить системно використовувати тактичну авіацію, у тому числі і над Чорним морем. (...) Це говорить про те, що вони намагаються повернути собі панування в Чорному морі і диктувати свої умови цивільного судноплавства. Їх дратує те, що працює гуманітарний коридор. Очевидно, вони намагаються дискредитувати Україну, як здатну забезпечувати безпеку такого коридору, і ця "робота" досить системна і потужна", - сказала Гуменюк.

Доповнення

За даними Сил оборони Півдня, продовжуючи активність тактичної авіації у Чорному морі, окупанти застосували керовані авіабомби в напрямку острова Зміїний.