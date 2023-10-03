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россияне используют тактическую авиацию над морем, их раздражает, что работает коридор для судов - Гуменюк

Киев • УНН

 • 493355 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Российские войска продолжают использовать тактическую авиацию над Черным морем, их раздражает то, что в море работает гуманитарный коридор для судов, сказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во вторник в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Враг продолжает достаточно системно использовать тактическую авиацию, в том числе и над Черным морем. (...) Это говорит о том, что они пытаются вернуть себе господство в Черном море и диктовать свои условия гражданского судоходства. Их раздражает то, что работает гуманитарный коридор. Очевидно, они пытаются дискредитировать Украину, как способную обеспечивать безопасность такого коридора, и эта "работа" достаточно системная и мощная", - сказала Гуменюк.

Дополнение

По данным Сил обороны Юга, продолжая активность тактической авиации в Черном море, оккупанты применили управляемые авиабомбы в направлении острова Змеиный.

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