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росія забрала ракетоносії з моря - Сили оборони Півдня

росія забрала ракетоносії з моря - Сили оборони Півдня

Київ • УНН

 • 886376 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Ракетоносії російських військ заведені з морів у пункти базування. Про це повідомили у вівторок у Силах оборони півдня України, пише УНН.

Цитата

"Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 8 кораблів із них 7 в Чорному та 1 в Азовському морях, які маневрують вздовж узбережжя рф і тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Ракетоносії заведені в пункти базування", - сказано у повідомленні Сил оборони півдня України у Telegram.

Деталі

Як повідомляється, оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою.

"Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. Триває контрбатарейна боротьба, продовжується переміщення сил та засобів", - ідеться у повідомленні.

"Противник наніс авіаційні удари із застосуванням крилатої ракети (ймовірно, Х-59) по території підприємства в населеному пункті Миролюбівка Херсонського району. Продовжуючи активність тактичної авіації у Чорному морі, застосували 2 керовані авіабомби в напрямку острова Зміїний", - зазначили у Силах оборони півдня України.

Окупанти, як вказано, продовжують далі тероризувати населення Херсонського району, скидаючи осколкові боєприпаси з дронів. Протягом минулої доби скинули таких 4 боєприпаси. Минулося без жертв та пошкоджень.

"Протягом доби ворог здійснив близько 70 артилерійських обстрілів з використанням 415 снарядів, у тому числі 10 обстрілів населених пунктів Херсонщини. Під обстрілами перебували мешканці Херсону, Золотої Балки, Велетенського, Тягинки, Чорнобаївки. Внаслідок обстрілів 1 представник національної поліції загинув, поранено 1 представника поліції та 5 цивільних, знищено 2 будівлі автоцентру пошкоджено 17 будинків та 43 одиниці автомобільної техніки", - зазначається у повідомленні.

Доповнення

росіяни вранці обстріляли житлові квартали у середмісті Херсона.

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