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россия забрала ракетоносители с моря - Силы обороны Юга

россия забрала ракетоносители с моря - Силы обороны Юга

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Ракетоносители российских войск заведены из морей в пункты базирования. Об этом сообщили во вторник в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

Цитата

"Корабельная группировка врага развернута в количестве 8 кораблей из них 7 в Черном и 1 в Азовском морях, которые маневрируют вдоль побережья рф и временно оккупированной Автономной Республики Крым. Ракетоносители заведены в пункты базирования", - сказано в сообщении Сил обороны юга Украины в Telegram.

Детали

Как сообщается, оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной.

"Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено. Продолжается контрбатарейная борьба, продолжается перемещение сил и средств", - говорится в сообщении.

"Противник нанес авиационные удары с применением крылатой ракеты (вероятно, Х-59) по территории предприятия в населенном пункте Миролюбовка Херсонского района. Продолжая активность тактической авиации в Черном море, применили 2 управляемые авиабомбы в направлении острова Змеиный", - отметили в Силах обороны юга Украины.

Оккупанты, как указано, продолжают дальше терроризировать население Херсонского района, сбрасывая осколочные боеприпасы с дронов. За прошедшие сутки сбросили таких 4 боеприпаса. Прошло без жертв и повреждений.

"В течение суток враг совершил около 70 артиллерийских обстрелов с использованием 415 снарядов, в том числе 10 обстрелов населенных пунктов Херсонской области. Под обстрелами находились жители Херсона, Золотой Балки, Велетенского, Тягинки, Чернобаевки. В результате обстрелов 1 представитель национальной полиции погиб, ранены 1 представитель полиции и 5 гражданских, уничтожено 2 здания автоцентра, повреждено 17 домов и 43 единицы автомобильной техники", - отмечается в сообщении.

Дополнение

россияне утром обстреляли жилые кварталы в центре Херсона.

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