Росіяни вдарили по Криворізькому району, зафіксовано 8 прильотів снарядів РСЗВ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Російські окупанти вдарили по Криворізькому району, зафіксовано 8 прильотів снарядів РСЗВ. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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«Близько шостої години вечора російські окупаційні війська вдарили по Криворізькому району. Обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади, а також село Перше Травня в Апостолівській ТГ: там зафіксовано 8 прильотів снарядів РСЗВ. Постраждалих немає», - написав Лукашук.
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За його словами, в інших районах Дніпропетровщини протягом дня було тихо.
Доповнення
12 серпня голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко у своєму Telegram повідомляв, що окупаційні війська обстріляли Криворізький та Нікопольський райони області.
11 серпня окупанти надвечір обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади у Криворізькому районі.