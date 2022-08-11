Окупанти надвечір обстріляли Дніпропетровщину
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Російські окупанти надвечір обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади у Криворізькому районі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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“Надвечір окупаційні війська рф обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади у Криворізькому районі. Люди не постраждали, руйнувань немає”, – написав Лукашук у своєму Telegram.
Деталі
Наразі у Великій Костромці вже відновлено електропостачання в оселях громадян. Лукашук додав, що за даними військових, ситуація на Криворізькому напрямку залишається напруженою, але повністю контрольованою.
Доповнення
Заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов повідомив, що в ніч на 10 серпня відбувся один із найбільших обстрілів Нікопольського району.
Окупанти вдарили по Марганцю і Мирівській громаді. Загинуло 13 людей, ще 11 на даний момент поранені і знаходяться в лікарнях. В Нікополі пошкоджено понад 400 житлових будинків, 11 – повністю зруйновано.