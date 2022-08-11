Оккупанты к вечеру обстреляли Днепропетровщину

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“К вечеру оккупационные войска россии обстреляли приграничные территории Зеленодольской общины в Криворожском районе. Люди не пострадали, разрушений нет”, – написал Лукашук в своем Telegram.

Детали

В настоящее время в Великой Костромке уже возобновлено электроснабжение в домах граждан. Лукашук добавил, что, по данным военных, ситуация на Криворожском направлении остается напряженной, но полностью контролируемой.

Дополнение

Заместитель председателя Днепропетровской ОВА Владимир Орлов сообщил, что в ночь на 10 августа произошел один из самых больших обстрелов Никопольского района.

Оккупанты ударили по Марганцу и Мировской общине. Погибли 13 человек, еще 11 на данный момент ранены и находятся в больницах. В Никополе повреждено более 400 жилых домов, 11 – полностью разрушены.