росіяни скинули авіабомби на АЗС у Торецьку, загинула людина, 9 — поранено: розпочато розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Внаслідок скидання авіабомб на автозаправну станцію у місті Торецьк, що в Донецькій області, загинув чоловік, також отримали поранення 9 людей. Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування, про це вони повідомили на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"Окупанти скинули авіабомби на АЗС у Торецьку – розпочато досудове розслідування за фактом загибелі чоловіка та поранення дев’ятьох осіб", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Як зазначається, 29 травня 2023 року, близько 11:30, війська рф обстріляли місто Торецьк, застосувавши, ймовірно, авіабомби типу ФАБ-250.
"Одна з авіабомб поцілила по місцевій автозаправній станції, внаслідок чого загинув 28-річний робітник. За попередніми даними, отримали поранення різного ступеня тяжкості 8 цивільних осіб: 6 жінок та 2 чоловіків", - повідомили у прокуратурі.
Також за інформацією, ще одна авіабомба впала на адміністративну будівлю. Внаслідок вибуху місцевий житель отримав тілесні ушкодження. Пошкоджено приміщення АЗС, банку, навчального закладу та автомобілі.
"Наразі на місцях працюють рятувальники та правоохоронці. Остаточна кількість жертв встановлюється", - додали в Донецькій обласній прокуратурі.
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