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россияне сбросили авиабомбы на АЗС в Торецке, погиб человек, 9 — ранены: начато расследование

Киев • УНН

 • 308217 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В результате сброса авиабомб на автозаправочную станцию в городе Торецк, что в Донецкой области, погиб человек, также получили ранения 9 человек. Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование, об этом они сообщили на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Оккупанты сбросили авиабомбы на АЗС в Торецке – начато досудебное расследование по факту гибели мужчины и ранения девяти человек", - говорится в сообщении.

Детали

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как отмечается, 29 мая 2023 года, около 11:30, войска рф обстреляли город Торецк, применив, вероятно, авиабомбы типа ФАБ-250.

"Одна из авиабомб попала по местной автозаправочной станции, в результате чего погиб 28-летний рабочий. По предварительным данным, получили ранения различной степени тяжести 8 гражданских лиц: 6 женщин и 2 мужчин", - сообщили в прокуратуре.

Также по информации, еще одна авиабомба упала на административное здание. В результате взрыва местный житель получил телесные повреждения. Повреждены помещения АЗС, банка, учебного заведения и автомобили.

"Сейчас на местах работают спасатели и правоохранители. Окончательное количество жертв устанавливается", - добавили в Донецкой областной прокуратуре.

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