россияне сбросили авиабомбы на АЗС в Торецке, погиб человек, 9 — ранены: начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В результате сброса авиабомб на автозаправочную станцию в городе Торецк, что в Донецкой области, погиб человек, также получили ранения 9 человек. Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование, об этом они сообщили на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"Оккупанты сбросили авиабомбы на АЗС в Торецке – начато досудебное расследование по факту гибели мужчины и ранения девяти человек", - говорится в сообщении.
Детали
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Как отмечается, 29 мая 2023 года, около 11:30, войска рф обстреляли город Торецк, применив, вероятно, авиабомбы типа ФАБ-250.
"Одна из авиабомб попала по местной автозаправочной станции, в результате чего погиб 28-летний рабочий. По предварительным данным, получили ранения различной степени тяжести 8 гражданских лиц: 6 женщин и 2 мужчин", - сообщили в прокуратуре.
Также по информации, еще одна авиабомба упала на административное здание. В результате взрыва местный житель получил телесные повреждения. Повреждены помещения АЗС, банка, учебного заведения и автомобили.
"Сейчас на местах работают спасатели и правоохранители. Окончательное количество жертв устанавливается", - добавили в Донецкой областной прокуратуре.
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