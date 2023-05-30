росіяни під час денної атаки хотіли застати ППО зненацька, думали, що перезаряджаємося - Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Російські окупанти 29 травня, влаштувавши вдень черговий обстріл по Україні, сподівалися, що українська система ППО ще не готова до роботи після нічного обстрілу та ще перезаряджається. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Ворог хотів зненацька застати нашу ППО, після тих нічних атак які відбувалися і дронами, і крилатими ракетами Х-101. Вони так нестандартно вирішили вдарити опівдні, думаючи, що ППО десь там поки перезаряджається, чухається, чи як вони там думали. Але ні, ми готові, 24/7 несемо бойове чергування. Так, дещо виснажені морально й фізично, але в постійній готовності», - розповів Ігнат.
Доповнення
У Генеральному штабі ЗСУ уточнили кількість збитих крилатих ракет українськими Повітряними силами 29 травня. Так, вночі було збито 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555.
Під час другої за добу ворожої атаки на Київ та область збили усі з 11 запущених "Іскандерів".
У ніч на 30 травня була ще дронова атака на Київ та область.