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Нічна атака рф: українська ППО збила 36 із 40 крилатих ракет – Генштаб

Нічна атака рф: українська ППО збила 36 із 40 крилатих ракет – Генштаб

Київ • УНН

 • 472996 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. У Генеральному Штабі ЗСУ уточнили кількість збитих крилат ракет українськими Повітряниим Силами. Так, вночі збито 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, передає УНН.

Деталі

Так, вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”.
За уточненою інформацією, силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Доповнення

Попередньо повідомлялося, що російські війська у ніч на 29 травня випустили по Україні до 40 крилатих ракет і близько 35 ударних дронів типу Shahed, з них знищено 37 крилатих ракет і 29 "шахедів".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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