Ночная атака рф: украинская ПВО сбила 36 из 40 крылатых ракет - Генштаб

Детали

Так, ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БпЛА “Shahed-136/131”.

По уточненной информации, силами и средствами воздушных командований, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 30 из 38 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Дополнение

Предварительно сообщалось, что российские войска в ночь на 29 мая выпустили по Украине до 40 крылатых ракет и около 35 ударных дронов типа Shahed, из них уничтожено 37 крылатых ракет и 29 "шахедов".