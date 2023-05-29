Ночная атака рф: украинская ПВО сбила 36 из 40 крылатых ракет - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Генеральном Штабе ВСУ уточнили количество сбитых крылатых ракет украинскими Воздушными Силами. Так, ночью сбито 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, передает УНН.
Детали
Так, ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БпЛА “Shahed-136/131”.
По уточненной информации, силами и средствами воздушных командований, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 30 из 38 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
Дополнение
Предварительно сообщалось, что российские войска в ночь на 29 мая выпустили по Украине до 40 крылатых ракет и около 35 ударных дронов типа Shahed, из них уничтожено 37 крылатых ракет и 29 "шахедов".