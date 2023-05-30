россияне во время дневной атаки хотели застать ПВО врасплох, думали, что перезаряжаемся - Игнат
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Российские оккупанты 29 мая, устроив днем очередной обстрел по Украине, надеялись, что украинская система ПВО еще не готова к работе после ночного обстрела и еще перезаряжается. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Враг хотел застать врасплох нашу ПВО, после тех ночных атак, которые происходили и дронами, и крылатыми ракетами Х-101. Они так нестандартно решили ударить в полдень, думая, что ПВО где-то там пока перезаряжается, чешется, или как они там думали. Но нет, мы готовы, 24/7 несем боевое дежурство. Да, несколько истощены морально и физически, но в постоянной готовности», - рассказал Игнат.
Дополнение
В Генеральном штабе ВСУ уточнили количество сбитых крылатых ракет украинскими Воздушными силами 29 мая. Так, ночью было сбито 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555.
Во время второй за сутки вражеской атаки на Киев и область сбили все из 11 запущенных "Искандеров".
В ночь на 30 мая была еще дроновая атака на Киев и область.