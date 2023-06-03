росіяни перекидають в білорусь додатковий комплекс С-400 та інші види озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У міноборони білорусі повідомили про "ротацію" військ рф на території білорусі з перекиданням в країну додаткового комплексу С-400 та іншого виду озброєння. Про це пише УНН з посиланням на прес-службу міністерства оборони білорусі.
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"В даний час в інтересах підвищення обороноздатності союзної держави продовжується реалізація заходів щодо підвищення бойових можливостей з'єднань та військових частин на території республіки білорусь", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на територію білорусі комбінованим способом прибувають особовий склад, озброєння та техніка зі складу загальновійськових та танкових з'єднань збройних сил російської федерації.
"Завершено постачання до збройних сил республіки білорусь з території рф чергового комплекту зенітного ракетного комплексу С-400. Крім того, проводиться планова ротація військових частин та підрозділів російської складової регіонального угруповання військ", - повідомили в міноборони білорусі.
Доповнення
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 11 червня.