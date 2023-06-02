росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 11 червня

Цитата

"Чергове продовження навчань, що йдуть з 29 квітня 2022 р. Загальна кількість продовжень становила 58 тижнів", -йдеться у повідомленні.

Деталі

Як свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 3-4 червня будуть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Лісновський".

Продовження навчань на білоруських полігонах на поточний момент з 5 червня до:



227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 10.06;



Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 09.06;



Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 10:06;



Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 11.06;



212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 09.06;



230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 11.06;



174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 11.06;



Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 11.06.



Нагадаємо

У звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих йшлося, що росіяни під час навчань з безпеки, як з Кримським мостом, усе ще роблять акцент на тактиці димової завіси, однак в реальних умовах на війні в Україні вона довела свою неефективність, ймовірно, через низьку дисципліну та відсутність централізованого планування армії окупантів.