Британська розвідка проаналізувала спроби рф замаскувати Кримський міст

Деталі

Як вказали у МО Британії, росія провела навчання з безпеки навколо Кримського мосту. Це включало створення димової завіси, яка частково маскувала міст. Димову завісу створювали димогенератори ТДА-3, імовірно, 28-ї бригади військ ядерного, біологічного та хімічного захисту рф, зазначають британські аналітики.

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"російська доктрина вважає використання диму частиною маскування (камуфляжу та обману), на чому робиться сильний акцент. Однак на практиці російське маскування, як правило, було неефективним у війні в Україні, ймовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування та поганої бойової дисципліни на низькому рівні", - ідеться в звіті британської розвідки.

Доповнення

За даними ГУР, російські окупанти почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. У ГУР наголосили, що реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України.

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