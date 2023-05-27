Спецслужби рф розпочали втілювати провокацію із хімічною зброєю у Запорізькій області - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Російські окупанти почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.
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"З метою зриву контрнаступальних дій Сил безпеки і оборони України російські окупанти 27 травня 2023 року почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області", - йдеться у повідомленні.
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У ГУР наголосили, що реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України.
"Наголошуємо, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московитських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті", - резюмували у розвідці.
Раніше
27 травня у розвідці повідомили, що окупанти готують масштабні провокації зі створення осередку радіаційної небезпеки.