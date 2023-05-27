Спецслужбы рф начали воплощать провокацию с химическим оружием в Запорожской области - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Российские оккупанты начали реализовывать провокацию с применением химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.
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"С целью срыва контрнаступательных действий Сил безопасности и обороны Украины российские оккупанты 27 мая 2023 года начали реализовывать провокацию с применением химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области", - говорится в сообщении.
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В ГУР отметили, что реальными жертвами вражеской провокации станут солдаты российской оккупационной армии. Следы поражения химическим оружием на их телах государство-агрессор планирует использовать как фейковое доказательство для обвинения Украины.
"Подчеркиваем, что Силы безопасности и обороны Украины во время боевых действий с российскими войсками используют только конвенционные средства, а очередные постановки московитских спецслужб не способны повлиять на дальнейший ход событий на фронте", - резюмировали в разведке.
Ранее
27 мая в разведке сообщили, что оккупанты готовят масштабные провокации по созданию очага радиационной опасности.