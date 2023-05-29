Британская разведка проанализировала попытки рф замаскировать Крымский мост

Детали

Как указали в МО Британии, россия провела учения по безопасности вокруг Крымского моста. Это включало создание дымовой завесы, которая частично маскировала мост. Дымовую завесу создавали дымогенераторы ТДА-3, вероятно, 28-й бригады войск ядерной, биологической и химической защиты рф, отмечают британские аналитики.

Цитата

"российская доктрина считает использование дыма частью маскировки (камуфляжа и обмана), на чем делается сильный акцент. Однако на практике российская маскировка, как правило, была неэффективной в войне на Украине, вероятно, из-за отсутствия сильной функции централизованного планирования и плохой боевой дисциплины на низком уровне", - говорится в отчете британской разведки.

Дополнение

По данным ГУР, российские оккупанты начали реализовывать провокацию с применением химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области. В ГУР отметили, что реальными жертвами вражеской провокации станут солдаты российской оккупационной армии. Следы поражения химическим оружием на их телах государство-агрессор планирует использовать как фейковое доказательство для обвинения Украины.

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