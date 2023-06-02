россия и беларусь продлили военные учения как минимум до 11 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. россия и беларусь продолжили военные учения как минимум до 11 июня, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", добавляя, что они продолжаются уже около 58 недель, передает УНН.
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"Очередное продление учений, идущих с 29 апреля 2022 г. Общее количество продлений составило 58 недель", - говорится в сообщении.
Детали
Как свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 3-4 июня будут выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва: "Доманово", "Лепельский" и "Обуз-Лесновский".
Продолжение учений на белорусских полигонах на текущий момент с 5 июня до:
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- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 10.06;
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- Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 09.06;
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- Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 10.06;
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- Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 11.06;
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- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 09.06;
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- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 11.06;
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- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 11.06;
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- Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 11.06.
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Напомним
В отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных говорилось, что россияне во время учений по безопасности, как с Крымским мостом, все еще делают акцент на тактике дымовой завесы, однако в реальных условиях на войне в Украине она доказала свою неэффективность, вероятно, из-за низкой дисциплины и отсутствия централизованного планирования армии оккупантов.