россия и беларусь продлили военные учения как минимум до 11 июня

Цитата

"Очередное продление учений, идущих с 29 апреля 2022 г. Общее количество продлений составило 58 недель", - говорится в сообщении.

Детали

Как свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 3-4 июня будут выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва: "Доманово", "Лепельский" и "Обуз-Лесновский".

Продолжение учений на белорусских полигонах на текущий момент с 5 июня до:



227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 10.06;



Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 09.06;



Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 10.06;



Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 11.06;



212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 09.06;



230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 11.06;



174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 11.06;



Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 11.06.



Напомним

В отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных говорилось, что россияне во время учений по безопасности, как с Крымским мостом, все еще делают акцент на тактике дымовой завесы, однако в реальных условиях на войне в Украине она доказала свою неэффективность, вероятно, из-за низкой дисциплины и отсутствия централизованного планирования армии оккупантов.