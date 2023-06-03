россияне перебрасывают в беларусь дополнительный комплекс С-400 и другие виды вооружения

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"В настоящее время в интересах повышения обороноспособности союзного государства продолжается реализация мероприятий по повышению боевых возможностей соединений и воинских частей на территории республики беларусь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территорию беларуси комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений вооруженных сил российской федерации.

"Завершена поставка в вооруженные силы республики беларусь с территории рф очередного комплекта зенитного ракетного комплекса С-400. Кроме того, проводится плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей региональной группировки войск", - сообщили в минобороны беларуси.

Дополнение

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что россия и беларусь продлили военные учения как минимум до 11 июня.