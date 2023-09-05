Росіяни обстріляли Токарівку на Херсонщині. Є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Росіяни ввечері обстріляли село Токарівка на Херсонщині. Через обстріл одна людина зазнала поранення. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації, пише УНН.
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“Армія рф вдарила по Токарівці. Близько 17:30 під обстріл потрапив 65-річний чоловік, який знаходився біля будинку. Пораненого шпиталізували. Лікарі надають йому необхідну меддопомогу”, — йдеться у повідомленні ОВА.
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Вдень загарбники теж били по регіону. Зокрема, з мінометів окупант вгатили по Бериславському району. Через що до лікарень з численними пораненнями ушпиталили двох жінок.