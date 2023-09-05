Россияне обстреляли Токаревку в Херсонской области. Есть раненный

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“Армия рф ударила по Токаревке. Около 17:30 под обстрел попал 65-летний мужчина, который находился возле дома. Раненого госпитализировали. Врачи оказывают ему необходимую медпомощь”, — говорится в сообщении ОВА.

Напомним

Днем захватчики тоже били по региону. В частности, из минометов оккупанты ударили по Бериславскому району. Из-за чего в больницу с многочисленными ранениями госпитализировали двух женщин.