Росіяни хочуть примусово виселити мешканців Горлівки - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. За даними Центр нацспротиву, окупанти готуються “евакуювати” частину мешканців тимчасово захопленої Горлівки, пише УНН.
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Росіяни готуються вивезти населення Микитівського району Горлівки, незалежно від бажання жителів. Звичайно, що це подається як турбота про населення, хоча де-факто це постановочне шоу в межах створення пропагандистської картинки.
На місце виселених людей окупанти планують розквартирувати своїх військових. Людей мають вивезти на територію рф.
Доповнення
Сили оборони України відбили атаки російських військ у районах Авдіївки та Мар'їнки у Донецькій області.