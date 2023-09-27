Росіяни хочуть примусово виселити мешканців Горлівки - ЦНС

Деталі

Росіяни готуються вивезти населення Микитівського району Горлівки, незалежно від бажання жителів. Звичайно, що це подається як турбота про населення, хоча де-факто це постановочне шоу в межах створення пропагандистської картинки.

На місце виселених людей окупанти планують розквартирувати своїх військових. Людей мають вивезти на територію рф.

Доповнення

Сили оборони України відбили атаки російських військ у районах Авдіївки та Мар'їнки у Донецькій області.