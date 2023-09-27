Россияне хотят принудительно выселить жителей Горловки - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. По данным Центр нацсопротивления, оккупанты готовятся “эвакуировать” часть жителей временно захваченной Горловки, пишет УНН.
Детали
Россияне готовятся вывезти население Никитовского района Горловки, независимо от желания жителей. Конечно, это подается как забота о населении, хотя де-факто это постановочное шоу в рамках создания пропагандистской картинки.
На место выселенных людей оккупанты планируют расквартировать своих военных. Людей должны вывезти на территорию рф.
Дополнение
Силы обороны Украины отбили атаки российских войск в районах Авдеевки и Марьинки в Донецкой области.