Росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду у Сумській області

Деталі

Протягом дня росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду. О 14:10 був перший мінометний обстріл прикордоння. 42 вибухи пролунали на нашій території.

Вдруге по цьому ж селу армійці рф відкрили вогонь з мінометів після 16:30. Ще 7 «прильотів».

На щастя, без людських жертв та руйнувань.

Нагадаємо

Ввечері 10 листопада у Миколаєві, за даними соцмереж та місцевих Telegram-каналів, пролунали вибухи.