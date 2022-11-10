Росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду у Сумській області
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив, що окупаційна російська армія атакувала Хотінську громаду в області, передає УНН.
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Протягом дня росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду. О 14:10 був перший мінометний обстріл прикордоння. 42 вибухи пролунали на нашій території.
Вдруге по цьому ж селу армійці рф відкрили вогонь з мінометів після 16:30. Ще 7 «прильотів».
На щастя, без людських жертв та руйнувань.
Нагадаємо
Ввечері 10 листопада у Миколаєві, за даними соцмереж та місцевих Telegram-каналів, пролунали вибухи.