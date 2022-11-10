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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 82625 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду у Сумській області

Росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду у Сумській області

Київ • УНН

 • 203284 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив, що окупаційна російська армія атакувала Хотінську громаду в області, передає УНН.

Деталі

Протягом дня росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду. О 14:10 був перший мінометний обстріл прикордоння. 42 вибухи пролунали на нашій території.

Вдруге по цьому ж селу армійці рф відкрили вогонь з мінометів після 16:30. Ще 7 «прильотів».

На щастя, без людських жертв та руйнувань.

Нагадаємо

Ввечері 10 листопада у Миколаєві, за даними соцмереж та місцевих Telegram-каналів, пролунали вибухи.

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