У Миколаєві лунали вибухи: влада інформацію не коментувала
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Миколаєві, за даними соцмереж та місцевих Telegram-каналів, пролунали вибухи, передає УНН.
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Як повідомили користувачі соцмереж, вибухи у Миколаєві були потужними.
Крім того, за даними Telegram-каналів, чули вибухи і на Херсонщині.
Варто додати, що у Миколаївській та ще низці областей була оголошена повітряна тривога, але наразі - дали відбій.
Міська та обласна влада інформацію про вибухи не коментувала.