У Миколаєві лунали вибухи: влада інформацію не коментувала

Деталі

Як повідомили користувачі соцмереж, вибухи у Миколаєві були потужними.

Крім того, за даними Telegram-каналів, чули вибухи і на Херсонщині.

Варто додати, що у Миколаївській та ще низці областей була оголошена повітряна тривога, але наразі - дали відбій.

Міська та обласна влада інформацію про вибухи не коментувала.