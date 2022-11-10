В Николаеве раздавались взрывы: власти информацию не комментировали
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Николаеве, по данным соцсетей и местных Telegram-каналов, раздались взрывы, передает УНН.
Детали
Как сообщили пользователи соцсетей, взрывы в Николаеве были мощными.
Кроме того, по данным Telegram-каналов, слышали взрывы и в Херсонской области.
Стоит добавить, что в Николаевской и еще ряде областей была объявлена воздушная тревога, но сейчас – дали отбой.
Городские и областные власти информацию о взрывах не комментировали.