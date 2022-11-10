В Николаеве раздавались взрывы: власти информацию не комментировали

Детали

Как сообщили пользователи соцсетей, взрывы в Николаеве были мощными.

Кроме того, по данным Telegram-каналов, слышали взрывы и в Херсонской области.

Стоит добавить, что в Николаевской и еще ряде областей была объявлена воздушная тревога, но сейчас – дали отбой.

Городские и областные власти информацию о взрывах не комментировали.