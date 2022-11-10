Россияне дважды обстреляли Хотинскую общину в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил, что оккупационная российская армия атаковала Хотинскую общину в области, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне дважды обстреляли Хотинскую общину. В 14:10 был первый минометный обстрел пограничных территорий - прогремели 42 взрыва.
Второй раз по этой же деревне армейцы рф открыли огонь из минометов после 16:30. Еще 7 «прилетов».
К счастью, без человеческих жертв и разрушений.
Напомним
Вечером 10 ноября в Николаеве, по данным соцсетей и местных Telegram-каналов, раздались взрывы.