Россияне дважды обстреляли Хотинскую общину в Сумской области

Детали

В течение дня россияне дважды обстреляли Хотинскую общину. В 14:10 был первый минометный обстрел пограничных территорий - прогремели 42 взрыва.

Второй раз по этой же деревне армейцы рф открыли огонь из минометов после 16:30. Еще 7 «прилетов».

К счастью, без человеческих жертв и разрушений.

Напомним

Вечером 10 ноября в Николаеве, по данным соцсетей и местных Telegram-каналов, раздались взрывы.