Росіяни брешуть про обстріл Краматорська: Центр інформбезпеки зібрав факти, що підтверджують причетність окупантів до авіаудару
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російські окупанти брешуть про обстрілу залізничного вокзалу Краматорська, де загинули щонайменше 39 людей. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав факти, які доводять причетність російських військ до обстрілів, пише УНН.
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Зокрема, російські пропагандисти "РИА Новости" написали про вибух у Краматорську о 10:25, хоча перші повідомлення зі слів очевидці з’явилися приблизно о 10:30.
Російське міноборони переконує, що війська рф не використовують ракети "Точка-У" (саме такою ракетою росіяни вранці вдарили по Краматорську), однак розслідувачі Conflict Intelligence Team ще 6 березня писали, що рф повернулася до використання цього типу ракет.
О 10:25 у проросійських телеграм-каналах оприлюднили відео запуску двох ракет. У повідомленні йшлося про те, що ракети запустили з Шахтарська, що перебуває під "ДНР".
Пропагандисти, які повідомили про те, що росіяни обстріляли вокзал у Краматорську, видалили свої публікації після того, як з’явилися фото вбитих цивільних, передає російський The Insider.
Додамо
За даними слідства, 8 квітня 2022 року збройні сили рф у порушення норм міжнародного гуманітарного права здійснили ракетні удари по залізничному вокзалу Краматорска.
На момент удару відбувалася евакуація населення, на вокзалі перебувало майже 4000 цивільних осіб, серед яких більшість — жінки та діти.
Внаслідок ракетного удару по території залізничного вокзалу Краматорська Донецької області загинули 39 людей, серед яких 4 дитини.