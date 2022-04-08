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Ворожий ракетний удар по вокзалу Краматорська: СБУ повідомляє вже про 39 загиблих, серед них - 4 дитини

Київ • УНН

 • 126971 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Внаслідок ракетного удару по території залізничного вокзалу Краматорська Донецької області загинули 39 людей, серед яких 4 дитини, повідомив у Facebook речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, пише УНН.

Ворожий ракетний удар по вокзалу Краматорська: СБУ повідомляє вже про 39 загиблих, серед них - 4 дитини

Цитата

"Рашисти обстріляли залізничний вокзал у Краматорську. 39 загиблих, серед яких 4 дітей", - повідомив речник СБУ.

"Станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених під час обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську.
Серед поранених - значна кількість важких", - додав голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Деталі

Зі слів Дехтяренка, СБУ уже відкрила кримінальне провадження за цим фактом.

"Наразі дії рашистів кваліфіковано за 438 статтею Кримінального Кодексу - порушення законів та звичаїв війни. Встановимо та покараємо винних!" - вказав Дехтяренко.

Доповнення

За даними слідства, 8 квітня 2022 року збройні сили рф у порушення норм міжнародного гуманітарного права здійснили ракетні удари по залізничному вокзалу Краматорска.

На момент удару відбувалася евакуація населення, на вокзалі перебувало майже 4000 цивільних осіб, серед яких більшість — жінки та діти.

За попередніми даними, десятки людей загинули та дістали поранення. Повну інформацію щодо жертв ворожої атаки та пошкодженої інфраструктури встановлюють.

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.

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