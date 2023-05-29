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росія змінила законодавство: тепер ворог на ТОТ зможе проводити "вибори" і депортувати людей "офіційно"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. російський диктатор володимир путін підписав зміни до закону "Про воєнний стан", що "дозволяють", зокрема, проводити так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях і депортувати жителів в інші регіони рф. Документ опубліковано на російському державному порталі, пише УНН.

Деталі

путін підписав закон, що дозволяє проведення виборів у регіонах, де діє воєнний стан. Ці поправки дадуть змогу провести у вересні так звані "вибори" до парламенту в самопроголошених "днр", "лнр" і тимчасово окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. Рішення про проведення "виборів" ухвалюватиме ЦВК після консультацій із російським міноборони і фсб, пишуть росЗМІ.

У законі "Про воєнний стан" тепер прописано можливість "примусового і контрольованого переміщення громадян з території, де введено воєнний стан, на території, на яких воєнний стан не введено".

Також після внесених змін до закону "Про воєнний стан" з'явилася можливість проведення "референдумів" і "виборів" до органів "державної влади" та органів "місцевого самоврядування", якщо рішення про них ухвалив центрвиборчком "за результатами консультацій з федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення та реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання в галузі оборони, і федеральним органом виконавчої влади", зазначають росЗМІ.

Проводити "вибори" можна буде як на всій території, де "введено воєнний стан", так і на її окремих частинах.

Поправки до закону "Про воєнний стан" було внесено до другого читання законопроєкту 168783-8, у якому спочатку йшлося про заміну в низці федеральних законів терміну "член ради федерації" на "сенатор російської федерації". Його внесли на розгляд держдуми рф в липні 2022 року, а перше читання відбулося в березні 2023 року. 17 травня законопроєкт із поправками ухвалили у другому читанні, а 18 травня - у третьому.

Довідково

У конституційних законах рф про прийняття до складу росії так званих "лнр" і "днр" та окупованих територій зазначено, що в цих регіонах мають відбутися вибори до законодавчих органів в другу неділю вересня 2023 року. Водночас стаття 7 закону рф "Про воєнний стан" свідчить, що на територіях, де запроваджено воєнний стан, вибори до органів держвлади та місцевого самоврядування не проводяться.

Станом на кінець травня 2023 року, "воєнний стан" запроваджено "законами" рф на тимчасово окупованих росіянами територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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