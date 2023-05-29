россия изменила законодательство: теперь враг на ВОТ сможет проводить "выборы" и депортировать людей "официально"

Детали

путин подписал закон, разрешающий проведение выборов в регионах, где действует военное положение. Эти поправки позволят провести в сентябре так называемые "выборы" в парламент в "днр", "лнр" и временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Решение о проведении "выборов" будет принимать цвк после консультаций с российским минобороны и фсб, пишут росСМИ.

В законе "О военном положении" теперь прописана возможность "принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено".

Также после внесенных изменений в закон "О военном положении" появилась возможность проведения "референдумов" и "выборов" в органы "государственной власти" и органы "местного самоуправления", если решение о них принял центризбирком "по результатам консультаций с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и федеральным органом исполнительной власти", отмечают росСМИ.

Проводить "выборы" можно будет как на всей территории, где "введено военное положение", так и на ее отдельных частях.

Поправки в закон "О военном положении" были внесены ко второму чтению законопроекта 168783-8, в котором изначально речь шла о замене в ряде федеральных законов термина "член совета федерации" на "сенатор российской федерации". Он был внесен на рассмотрение госдумы рф в июле 2022 года, а первое чтение состоялось в марте 2023 года. 17 мая законопроект с поправками приняли во втором чтении, а 18 мая - в третьем.

Справочно

В конституционных законах рф о принятии в состав россии так называемых "лнр" и "днр" и окулированных территорий указано, что в этих регионах должны состояться выборы в законодательные органы во второе воскресенье сентября 2023 года. В то же время статья 7 закона рф "О военном положении" гласит, что на территориях, где введено военное положение, выборы в органы госвласти и местного самоуправления не проводятся.

По состоянию на конец мая 2023 года, "военное положение" введено "законами" рф на временно оккупированных россиянами территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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