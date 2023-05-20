"Живий щит" з українських дітей: окупанти масово депортують жителів ТОТ до Криму - Лубінець

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рф вивозить жителів окупованої частини Херсонської та Запорізької областей, зокрема, дітей, у Крим, аби використати їх як «живий щит» під час контрнаступу ЗСУ, розповів Дмитро Лубінець.

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"Ми дійсно підтверджуємо, що рф масово вивозить цивільне населення громадян України з окупованої частини Херсонської та Запорізької областей в тому числі дітей на територію Криму. За нашими даними це дійсно може бути використане як «живий щит», «щит прикриття» військових об’єктів, які рф створила на території АРК" - зазначив уповноважений ВРУ з прав людини.

За його словами, закон, який передбачає примусову депортацію громадян України, яку масово проводять зараз із населенням, ухвалила держдума рф тільки для військових цілей. Омбудсмен підкреслив, що депортованих розселяють поблизу військових об’єктів в Криму.

"Будинки з яких виселяють людей автоматично займаються військовослужбовцями російської армії. Масово мінуються цивільні об’єкти. Дамби. Щоб зупинити очікуваний наступ", - розповів Лубінець.

Серед кроків протидії омбудсмен наголошує на апеляції до міжнародної спільноти з читким дієвим механізмом впливу.

"І ми хочемо не тільки вкотре чути про «глибоке занепокоєння» ситуацією від наших міжнародних партнерів, а хочемо дієвих механізмів впливу на рф. Ми вимагаємо щоб це стало предметом розгляду на різних міжнародних майданчиках на підставі всього, що робить рф були продовжені програми підтримки України. Ми розуміємо, що те, що робить рф повинне визнаватись офіційно, як геноцид української нації та росію треба юридично визнавати, як країну спонсора тероризму. Тільки так поводяться терористи, тому ми вкотре закликаємо, щоб юридично державні парламенти приймали такі рішення", - розповів уповноважений ВРУ з прав людини.

Лубінець закликав жителів тимчасово окупованих територій у будь-який спосіб виїжджати.

"Повернетесь, коли Україна поверне території. Не треба чіплятись за майно, будинки, квартири. Стоїть питання вас та наших українських дітей", - наголосив омбудсмен.

Повертаючись до питання оформлення російських паспортів Лубінець зауважив, що для росіян саме поняття законодавство це папірці. Вони не звертають увагу на людей у яких є паспорт або український або російський.

"Їм це не цікаво. Моя рекомендація виїжджати з ТОТ. Якщо такої змоги немає з різних підстав, щоб вижити та вас змушують взяти паспорт - беріть і виживайте. Ми в жодному разі не будемо карати за наявність російського паспорта. Ми робили окремий аналіз судових вироків щодо колабораційної діяльності. Повірте, там немає жодної людини яку б покарали за просто наявність російського паспорта. Ми точно не сприймаємо всіх громадян України, які залишаються на ТОТ як якихось ворогів! Ні! Це не так! Це 5 мільйонів громадян. Там є колаборанти, але переважна більшість там громадян України які чекають повернення України на ці території", - наголосив омбудсмен.

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