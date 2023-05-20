"Живой щит" из украинских детей: оккупанты массово депортируют жителей ВОТ в Крым - Лубинец

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рф вывозит жителей оккупированной части Херсонской и Запорожской областей, в частности, детей, в Крым, чтобы использовать их как «живой щит» во время контрнаступления ВСУ, рассказал Дмитрий Лубинец.

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"Мы действительно подтверждаем, что рф массово вывозит гражданское население граждан Украины из оккупированной части Херсонской и Запорожской областей в том числе детей на территорию Крыма. По нашим данным это действительно может быть использовано как «живой щит», «щит прикрытия» военных объектов, которые рф создала на территории АРК" - отметил уполномоченный ВРУ по правам человека.

По его словам, закон, который предусматривает принудительную депортацию граждан Украины, которую массово проводят сейчас с населением, был прнят госдумой рф только для военных целей. Омбудсмен подчеркнул, что депортированных расселяют вблизи военных объектов в Крыму.

"Дома из которых выселяют людей автоматически занимаются военнослужащими российской армии. Массово минируются гражданские объекты. Дамбы. Чтобы остановить ожидаемое наступление", - рассказал Лубинец.

Среди шагов противодействия омбудсмен отмечает апелляции к международному сообществу с четким действенным механизмом воздействия.

"И мы хотим не только в очередной раз слышать о «глубокой обеспокоенности» ситуацией от наших международных партнеров, а хотим действенных механизмов воздействия на рф. Мы требуем, чтобы это стало предметом рассмотрения на различных международных площадках на основании всего, что делает рф, были продолжены программы поддержки Украины. Мы понимаем, что то, что делает рф должно признаваться официально, как геноцид украинской нации и россию надо юридически признавать, как страну спонсора терроризма. Только так ведут себя террористы, поэтому мы еще раз призываем, чтобы юридически государственные парламенты принимали такие решения", - рассказал уполномоченный ВРУ по правам человека.

Лубинец призвал жителей временно оккупированных территорий любым способом выезжать.

"Вернетесь, когда Украина вернет территории. Не надо цепляться за имущество, дома, квартиры. Стоит вопрос вас и наших украинских детей", - подчеркнул омбудсмен.

Возвращаясь к вопросу оформления российских паспортов Лубинец отметил, что для россиян само понятие законодательство это бумажки. Они не обращают внимание на людей у которых есть паспорт или украинский или российский.

"Им это не интересно. Моя рекомендация выезжать из ВОТ. Если такой возможности нет, по разным причинам, чтобы выжить и вас заставляют взять паспорт - берите и выживайте. Мы ни в коем случае не будем наказывать за наличие российского паспорта. Мы делали отдельный анализ судебных приговоров по коллаборационистской деятельности. Поверьте, там нет ни одного человека, которого бы наказали за просто наличие российского паспорта. Мы точно не воспринимаем всех граждан Украины, которые остаются на ВОТ как каких-то врагов! Нет! Это не так! Это 5 миллионов граждан. Там есть коллаборационисты, но подавляющее большинство там граждан Украины, которые ждут возвращения Украины на эти территории", - подчеркнул омбудсмен.

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