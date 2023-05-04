Велика Британія назвала депортацію дітей росією "систематичною спробою стерти майбутнє України"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Депортація дітей росією - це "систематична спроба стерти майбутнє України", заявив у четвер міністр закордонних справ Великої Британії, інформує УНН.
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«Назвемо це як є. Насильницька депортація росією невинних українських дітей – це систематична спроба стерти майбутнє України», – написав Джеймс Клеверлі у Twitter.
Що було раніше
17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженого президента з прав дитини.
«Президент російської федерації імовірно несе відповідальність за військовий злочин незаконної депортації населення (дітей) та незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих територій України до російської федерації (за статтями 8(2)(a) )(vii) та 8(2)( b) (viii) Римського статуту)», - йдеться у заяві МКС.
росія заявила, що не визнає юрисдикцію МКС та вважає його рішення «нікчемними».
«Вважаємо… питання обурливим та неприйнятним. росія, як і низка інших держав, не визнають юрисдикцію цього суду і, відповідно, будь-які рішення такого роду для росії є нікчемними з юридичної точки зору», — заявили в кремлі.