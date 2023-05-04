Великобритания назвала депортацию детей россией "систематической попыткой стереть будущее Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Депортация детей россией - это "систематическая попытка стереть будущее Украины", заявил в четверг министр иностранных дел Великобритании, информирует УНН.
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«Назовем это как есть. Насильственная депортация россией невинных украинских детей – это систематическая попытка стереть будущее Украины», – написал Джеймс Клеверли в Twitter.
Что было раньше
17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест президента россии владимира путина и уполномоченного президента по правам ребенка.
«Президент российской федерации вероятно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в российскую федерацию (по статьям 8(2)(a) )(vii) и 8(2)( b) (viii) Римского статута)», - говорится в заявлении МУС.
россия заявила, что не признает юрисдикцию МУС и считает его решения «ничтожными».
«Считаем… вопрос возмутительным и неприемлемым. россия, как и ряд других государств, не признают юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения такого рода для россии являются ничтожными с юридической точки зрения», — заявили в кремле.