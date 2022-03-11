Росія заплатить серйозну ціну, якщо застосує хімічну зброю проти України - Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Росія заплатить серйозну ціну, якщо застосує хімічну зброю проти України. Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу в п'ятницю, пише УНН.
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"Росія заплатить серйозну ціну, якщо застосує хімічну зброю", - сказав він, відповідаючи на питання про Україну.
У той же час він уточнив, що не буде говорити про дані американської розвідки з цього приводу.
Раніше
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у четвер повторив побоювання офіційних осіб США на цьому тижні, передбачивши, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, заявивши, що це "прямо з їхнього підручника".
Раніше на цьому тижні прессекретар Білого дому Джен Псакі сказала, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні або створити операцію "фальшивий прапор", звинувативши в цьому Україну.