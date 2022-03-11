Россия заплатит серьезную цену, если применит химическое оружие против Украины – Байден
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Россия заплатит серьезную цену, если применит химическое оружие против Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в пятницу, пишет УНН.
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"Россия заплатит серьезную цену, если применит химическое оружие", - сказал он, отвечая на вопрос об Украине.
В то же время он уточнил, что не будет говорить о данных американской разведки по этому поводу.
Ранее
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг повторил опасения официальных лиц США на этой неделе, предусмотрев, что Россия может применить химическое оружие в Украине, заявив, что это "прямо из их учебника".
Ранее на этой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Россия может применить химическое оружие в Украине или создать операцию "фальшивое знамя", обвинив в этом Украину.