Россия заплатит серьезную цену, если применит химическое оружие против Украины – Байден

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"Россия заплатит серьезную цену, если применит химическое оружие", - сказал он, отвечая на вопрос об Украине.

В то же время он уточнил, что не будет говорить о данных американской разведки по этому поводу.

Ранее

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг повторил опасения официальных лиц США на этой неделе, предусмотрев, что Россия может применить химическое оружие в Украине, заявив, что это "прямо из их учебника".

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Россия может применить химическое оружие в Украине или создать операцию "фальшивое знамя", обвинив в этом Украину.