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19:03 • 60588 просмотра

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Россия заплатит серьезную цену, если применит химическое оружие против Украины – Байден

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Россия заплатит серьезную цену, если применит химическое оружие против Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в пятницу, пишет УНН.

Цитата

"Россия заплатит серьезную цену, если применит химическое оружие", - сказал он, отвечая на вопрос об Украине.

В то же время он уточнил, что не будет говорить о данных американской разведки по этому поводу.

Ранее

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг повторил опасения официальных лиц США на этой неделе, предусмотрев, что Россия может применить химическое оружие в Украине, заявив, что это "прямо из их учебника".

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Россия может применить химическое оружие в Украине или создать операцию "фальшивое знамя", обвинив в этом Украину.

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