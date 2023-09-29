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росія вивела на бойове чергування три ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 24 - Гуменюк

росія вивела на бойове чергування три ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 24 - Гуменюк

Київ • УНН

 • 129330 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. росіяни зранку вивели на бойове чергування три надводних ракетоносії. Це створює надзвичайний рівень загрози, повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила , пише УНН.

Цитата

«До цього зранку ми фіксували малий ракетний корабель і фрегат Адмірал Макаров, які вийшли на бойове чергування, а зараз вийшов ще Ессен. Це означає що 3 надводних ракетоносії, спорядження яких може бути до 24 ракет типу Калібр»,  - доповіла Наталя Гуменюк.

Доповнення

29 вересня вранці росіяни у зв’язку зі зменшенням морського хвилювання розгорнули своє корабельне угруповання. Усього в морі було 13 кораблів. Один в азовському морі, 12 в чорному і буквально щойно додався ще один фрегат. До малого ракетного корабля і фрегата Адмірал Макаров додався ще й фрегат Адмірал Ессен. Їх спорядження може містити до 24 ракет типу калібр, зазначила Гуменюк.

За її словами, це створює надзвичайно високий рівень ракетної загрози. Є вірогідність, що ворог може здійснити масовану ракетну атаку, додала Гуменюк. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росія забрала ракетоносії "Калібрів" з Чорного моря - ВМС ЗСУ

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