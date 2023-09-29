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россия вывела на боевое дежурство три ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" может достигать 24 - Гуменюк

Киев • УНН

 • 129327 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. россияне утром вывели на боевое дежурство три надводных ракетоносителя. Это создает чрезвычайный уровень угрозы, сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

«До этого утром мы фиксировали малый ракетный корабль и фрегат Адмирал Макаров, которые вышли на боевое дежурство, а сейчас вышел еще Эссен. Это означает, что 3 надводных ракетоносителя, снаряжение которых может быть до 24 ракет типа Калибр»,  - доложила Наталья Гуменюк.

Дополнение

29 сентября утром россияне в связи с уменьшением морского волнения развернули свою корабельную группировку. Всего в море было 13 кораблей. Один в азовском море, 12 в черном и буквально только что добавился еще один фрегат. К малому ракетному кораблю и фрегату Адмирал Макаров добавился еще и фрегат Адмирал Эссен. Их снаряжение может содержать до 24 ракет типа калибр, отметила Гуменюк.

По ее словам, это создает чрезвычайно высокий уровень ракетной угрозы. Есть вероятность, что враг может осуществить массированную ракетную атаку, добавила Гуменюк. 

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