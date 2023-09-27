росія забрала ракетоносії "Калібрів" з Чорного моря - ВМС ЗСУ

Деталі

"Станом на 07:00 27.09.2023 у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблі; в Азовському морі – 1 ворожий корабель", - ідеться у повідомленні ВМС у Telegram.

Як зазначається, у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель.

Доповнення

Згідно з даними Сил оборони Півдня, напередодні, 26 вересня, ворог виводив на бойове чергування 2 малих ракетних кораблі проєкту "Буян-М", спорядження яких - до 16 ракет типу "Калібр".