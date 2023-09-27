россия забрала ракетоносители "Калибров" из Черного моря - ВМС ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Россия убрала корабли-носители крылатых ракет "Калибр" с дежурства в Черном и Азовском морях, сообщили в среду в Военно-морских силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на 07:00 27.09.2023 в Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля; в Азовском море – 1 вражеский корабль", - говорится в сообщении ВМС в Telegram.
Как отмечается, в Средиземном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль.
Дополнение
Согласно данным Сил обороны Юга, накануне, 26 сентября, враг выводил на боевое дежурство 2 малых ракетных корабля проекта "Буян-М", снаряжение которых - до 16 ракет типа "Калибр".