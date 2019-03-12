Росія випустить монети про анексію Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Росія випустить монети до п'ятих роковин анексії Автономної Республіки Крим. Про це повідомляється на сайті центрального банку РФ, передає УНН.
Випуск монет призначили на 12 березня. Монети - п'ятирублеві зі сталі з нікелевим гальванічним покриттям.
ЦБ РФ планує випустити 2 мільйони штук.
На зворотному боці монети розташоване зображення так званого Кримського моста, який Росія проклала до окупованого півострова над Керченською протокою.
Зазначимо, Росія анексувала Крим і Севастополь після незаконного "референдуму" 16 березня 2014 року. Анексію засуджує Україна і більшість країн світу.