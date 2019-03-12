Россия выпустит монеты об аннексии Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Россия выпустит монеты к пятилетию аннексии Автономной Республики Крым. Об этом сообщается на сайте центрального банка РФ, передает УНН.
Выпуск монет назначили на 12 марта. Монеты - пьятирублевые из стали с никелевым гальваническим покрытием.
ЦБ РФ планирует выпустить 2 миллиона штук.
На оборотной стороне монеты расположено изображение так называемого Крымского моста, который Россия проложила к оккупированному полуострову над Керченским проливом.
Отметим, Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Аннексию осуждает Украины и большинство стран мира.