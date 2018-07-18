Росія виключена зі списку країн, які виготовляють деталі для Ан-178

“Український красень Ан-178 днями здійснив демонстраційний політ у передмісті Лондона на міжнародному авіакосмічному салоні Farnborough Airshow. Транспортний турбореактивний літак Ан-178 — розробка інженерів Антонов. І, що найголовніше, 78% комплектуючих для літака виробляються в Україні, а РФ виключена зі списку країн, які виготовляють решту деталей для нашого Ан-178”, — йдеться у повідомлені.

Як повідомляв УНН, Україна продемонструвала новітній Ан-178 на авіаційно-космічному салоні “Фарнборо”.