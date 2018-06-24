Росія відновила бомбардування на півдні Сирії: десятки загиблих

РОсійська авіація провела, як мінімум 21 бомбардування в районі міста Боср аль-Хайр та 5 у районі міста Аль-Храк і Мсіхах та села Ієб і Асим.



Обстріли призвели до загибелі 54 цивільних осіб, двоє з яких - діти.



Обстріли також призвели до збільшення кількості біженців у регіоні.



Нагадаємо, в результаті авіаударів коаліції США по боротьбі з угрупованням “Ісламська держава” в Сирії загинули дев’ятеро людей. Про це повідомляє державне агентство SANA.



Як повідомляв УНН, цивільні рятуються втечею через бої на південному заході Сирії.

