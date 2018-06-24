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Россия возобновила бомбардировки на юге Сирии: десятки погибших

Россия возобновила бомбардировки на юге Сирии: десятки погибших

Киев  •  УНН

 • 8480 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Через год после договоренности о прекращении огня российская авиация обстреляла повстанцев в южных районах Сирии. Погибло не менее 50 человек и их количество постоянно увеличивается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сирийский мониторинговый центр по правам человека.

Российская авиация провела, как минимум 21 бомбардировки в районе города Босра аль-Хайр и 5 в районе города Аль-Храк и Мсихах и села Иеб и Асим.

Обстрелы привели к гибели 54 гажданских лиц, двое из которых - дети.

Обстрелы также привели к увеличению количества беженцев в регионе.

Напомним, в результате авиаударов коалиции США по борьбе с группировкой "Исламское государство" в Сирии погибли девять человек. Об этом сообщает государственное агентство SANA.

Как сообщал УНН, гражданские спасаются бегством из-за боей на юго-западе Сирии.

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